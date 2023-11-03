На улице Лермонтова в Пензе опрокинулся грузовик

Утром пятницы, 3 ноября, на одной из оживленных улиц Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.
На улице Лермонтова, на подъеме от Красной к Маршала Крылова, опрокинулась на правый бок грузовая «Газель».
Фото и видео с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
К месту аварии прибыли сотрудники ДПС и пожарный автомобиль.
О пострадавших не сообщается.
Видео vk.com/penzanovosti.
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