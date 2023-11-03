На улице Лермонтова в Пензе опрокинулся грузовик

03.11.2023 | 08:07

Утром пятницы, 3 ноября, на одной из оживленных улиц Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.

На улице Лермонтова, на подъеме от Красной к Маршала Крылова, опрокинулась на правый бок грузовая «Газель».

Фото и видео с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

К месту аварии прибыли сотрудники ДПС и пожарный автомобиль.

О пострадавших не сообщается.

Видео vk.com/penzanovosti.