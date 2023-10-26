На улице Ульяновской обнаружили мертвого мужчину

В Пензе утром в четверг, 26 октября, у дома № 9 на улице Ульяновской прохожие нашли тело мужчины. Горожане вызвали правоохранителей.
Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте». В объектив камеры попало накрытое тело, лежащее у подъезда.
В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» дали комментарии.
Предварительно установлено, что умерший – мужчина 1963 года рождения. Видимых признаков насильственной гибели на теле не обнаружено. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
По факту случившегося проводится проверка.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀