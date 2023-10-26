На улице Ульяновской обнаружили мертвого мужчину

26.10.2023 | 16:39

В Пензе утром в четверг, 26 октября, у дома № 9 на улице Ульяновской прохожие нашли тело мужчины. Горожане вызвали правоохранителей.

Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте». В объектив камеры попало накрытое тело, лежащее у подъезда.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» дали комментарии.

Предварительно установлено, что умерший – мужчина 1963 года рождения. Видимых признаков насильственной гибели на теле не обнаружено. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

По факту случившегося проводится проверка.