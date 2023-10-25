Пропавшего зареченца нашли мертвым в поселке Монтажном

25.10.2023 | 14:25

Завершены поиски 37-летнего жителя Заречного, пропавшего 15 сентября. Информация о его розыске была размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

В одном из комментариев к посту высказывалось предположение, что мужчина записался в добровольцы. Однако вечером во вторник, 24 октября, под постом появилась информация, что он найден погибшим.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказали, что тело зареченца было найдено еще 13 октября.

Его обнаружили прохожие в районе поселка Монтажного (Железнодорожный район Пензы).

Потребовалась тщательная работа экспертов, чтобы установить личность погибшего, поэтому информация о смерти мужчины появилась у волонтеров только сейчас.