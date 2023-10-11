Водители встали в пробке из-за ДТП на Западной Поляне

11.10.2023 | 18:52

Вечером в среду, 11 октября, в Пензе на улице Мира в микрорайоне Западная Поляна образовался затор из-за ДТП. На пешеходном переходе рядом с домом №72 водитель ВАЗа сбил женщину.

О происшествии сообщили пользователи соцсетей. Состояние женщины не известно.

Официальной информации о ДТП на данный момент нет.

Из-за аварии оказалась перекрыта одна из полос. Пробка растянулась от места пересечения Мира и Окружной до поворота на улицу Ленинградскую. На ней тоже затруднено движение.

На 18:45, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка образовалась и на улице Попова перед выездом на Окружную. Водители стоят и на Окружной - по направлению в центр.