В Сети появились кадры серьезного пожара в селе Загоскино

01.10.2023 | 09:48

Вечером в субботу, 30 сентября, на улице Октябрьской в селе Загоскино Пензенского района случился серьезный пожар. Огонь охватил площадь в сотни квадратных метров.

Кадры, запечатлевшие ЧП, появились в соцсети «ВКонтакте». Очевидец снял строение, объятое пламенем. Огонь виден издалека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о пожаре было получено в 21:50.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади деревянной хозяйственной постройки площадью 200 кв. метров, крытой шифером», - сообщили в МЧС.

В ЧП никто не пострадал. По факту случившегося проводят проверку, специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.