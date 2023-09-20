В Пензе самосвал при повороте завалился на бок

20.09.2023 | 08:21

Во вторник, 19 сентября, в пензенском районе Нефтебаза большегрузный автомобиль попал в ДТП.

Кадры с места происшествия размещены в соцсети «ВКонтакте». На их видно, что самосвал с большой скоростью проезжает на красный сигнал светофора, поворачивает налево и, не вписавшись в поворот, вылетает на обочину и опрокидывается на бок.

Также на снимках запечатлен автомобиль Госавтоинспекции, приехавший к месту происшествия.

Авария вызвала бурное обсуждение. Некоторые комментаторы назвали водителя «бухим» и «неадекватным», однако другие предположили, что у машины отказали тормоза.

Очевидец произошедшего внес ясность в ситуацию.

«Парни молодцы, никого не задели и положили машину на бок. У них тормоза отказали. Если бы вы видели, как водитель машину пытался увести в сторону и при этом сигналил, я думаю не стали бы такое писать», - рассказал он.

«По тормозам он жал задолго до маневра. В этой ситуации он сделал все четко», - поддержал его единомышленник.

Еще один участник обсуждения возразил, что водитель, осознав отказ тормозов, должен был уйти вправо в кювет, чтобы избежать столкновения с другими транспортными средствами.

«А вам знакомо, что такое время реакции водителя? Посмотрите, в какой момент времени он понял, что тормозов нет и сколько у него было времени на принятие решения», - возразил ему оппонент.