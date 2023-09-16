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Происшествия

В Никольске пропала 85-летняя горожанка в клетчатом пиджаке

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85-летняя жительница Никольска Антонина Ивановна Потапова (Федорина) ушла из дома 10 сентября и не вернулась.

Информация размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост престарелой женщины - 145 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые.

Никольчанка была одета в серый клетчатый пиджак, коричневый сарафан, черные колготки; обувь - черные полуботинки, головной убор - платок.

Пропавшая страдает дезориентацией, нуждается в помощи.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Антонины Потаповой (Федориной), просят предоставить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Источник — vk.com/la_penza
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