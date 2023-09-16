В Никольске пропала 85-летняя горожанка в клетчатом пиджаке

85-летняя жительница Никольска Антонина Ивановна Потапова (Федорина) ушла из дома 10 сентября и не вернулась.
Информация размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Рост престарелой женщины - 145 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые.
Никольчанка была одета в серый клетчатый пиджак, коричневый сарафан, черные колготки; обувь - черные полуботинки, головной убор - платок.
Пропавшая страдает дезориентацией, нуждается в помощи.
Всех, кто знает что-либо о судьбе Антонины Потаповой (Федориной), просят предоставить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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