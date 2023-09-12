В Пензе ищут дезориентированного пенсионера в бейсболке

12.09.2023 | 10:44

Волонтеры и родственники разыскивают 76-летнего жителя Пензы Зиннура Закиевича Зиятдинова. О местонахождении мужчины нет информации с 11 сентября.

Ориентировку на пенсионера опубликовали на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 12-го числа.

Рост пропавшего - 160 сантиметров, телосложение нормальное. У пензенца карие глаза и седые волосы. В день исчезновения на мужчине были светлая ветровка, сине-черная рубашка в клетку, бежевые штаны, черные тряпочные кроссовки, бежевая бейсболка.

Волонтеры добавили, что мужчина дезориентирован.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении горожанина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.