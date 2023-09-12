Под Пензой случилось серьезное ДТП с участием большегрузов

12.09.2023 | 07:50

Вечером в понедельник, 11 сентября, на под Пензой произошла серьезная авария с участием тяжелой техники.

Видео и фото с места происшествия попало в Сеть. На кадрах запечатлены мусоровоз МАЗ, стоящий посредине проезжей части, кормовоз и грузовой фургон.

Автор уточнил, что ДТП произошло на федеральной автодороге М5 «Урал», между поселком Монтажный и селом Чемодановка.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. О пострадавших не сообщается.

«Очень часто там аварии. Не понимаю почему город не осветит трассу. Явно жертв будет меньше», - написал один из комментаторов.

«Место, видимо, проклятое», - откликнулся другой.

Еще один участник обсуждения сообщил: «Кормовоз видел на васильевской дороге, гоняет больше 120».