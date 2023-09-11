На Шуисте 25 пожарных тушили загоревшиеся гаражи

11.09.2023 | 14:17

В понедельник, 11 сентября, на Шуисте случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 11:19.

На улице Матросова огонь охватил два гаража и надворную постройку. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м.

На тушение пламени выехали 25 сотрудников МЧС на 4 спецмашинах.

Дым, которым заволокло квартал, привлек внимание проезжавших мимо пензенцев.

Никто из людей при пожаре не пострадал, сообщили в пресс-службе управления. Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП.