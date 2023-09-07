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Происшествия

В Пензе цистерна протаранила УАЗ-«буханку»

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Утром в четверг, 7 сентября, в 6:58 в Пензе произошло серьезное ДТП на пересечении улиц Воронова, Дизельной и Окружной.

Фото с места событий и видеозапись момента аварии размещены в сети. На кадрах видно, что с правой полосы автомобили поворачивают с Окружной в соответствии с указанием горящей зеленой стрелки направо, на улицу Дизельную; в двух других полосах - стоят в ожидании разрешающего сигнала светофора. На крайней левой полосе находится УАЗ, который в народе называют буханкой.

Неожиданно раздается гудок, и в «буханку» сзади въезжает грузовая цистерна. Она с грохотом отшвыривает УАЗ и продолжает движение на красный свет, повернув на перекрестке направо.

Протараненную машину отбросило на ограждение, она получила сильные повреждения. О пострадавших не сообщается.

«Видели эту буханку, измята в тотал. В забор ее впечатали еще», - поделилась очевидица.

«Подняли а не разбудили! Так только во сне можно!» - изумился еще один участник обсуждения.

Также комментаторы предположили, что у цистерны отказали тормоза.

Фото № 2 - invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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