В Пензе ищут 49-летнего седого мужчину

В Пензе ищут 49-летнего Александра Владимировича Усова. С 11 августа о его местонахождении ничего не известно.
Родственники и близкие пропавшего обратились за помощью к волонтерам регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» и сообщили приметы.
Рост мужчины 170 см, телосложение нормальное, волосы седые, короткие, глаза карие.
Информации о том, во что он был одет в день исчезновения, нет. Особые приметы также не указаны.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению добровольцы.
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