В Пензе ищут 49-летнего седого мужчину

07.09.2023 | 11:22

В Пензе ищут 49-летнего Александра Владимировича Усова. С 11 августа о его местонахождении ничего не известно.

Родственники и близкие пропавшего обратились за помощью к волонтерам регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» и сообщили приметы.

Рост мужчины 170 см, телосложение нормальное, волосы седые, короткие, глаза карие.

Информации о том, во что он был одет в день исчезновения, нет. Особые приметы также не указаны.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению добровольцы.