Смертельный пожар в Никольске: гость спасся, хозяин погиб

05.09.2023 | 15:26

Вечером в понедельник, 4 сентября, в доме на улице Пугачевской в Никольске случился смертельный пожар.

Когда пламя потушили, в одной из комнат нашли тело 59-летнего мужчины. Каких-либо повреждений на нем, кроме следов термического воздействия, при осмотре не обнаружили.

Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По имеющейся информации, хозяин жилища в компании знакомого употреблял спиртное. При возникновении возгорания гостю удалось спастись», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства возгорания и смерти мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение.