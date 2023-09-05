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Происшествия

Смертельный пожар в Никольске: гость спасся, хозяин погиб

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Вечером в понедельник, 4 сентября, в доме на улице Пугачевской в Никольске случился смертельный пожар.

Когда пламя потушили, в одной из комнат нашли тело 59-летнего мужчины. Каких-либо повреждений на нем, кроме следов термического воздействия, при осмотре не обнаружили.

Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По имеющейся информации, хозяин жилища в компании знакомого употреблял спиртное. При возникновении возгорания гостю удалось спастись», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства возгорания и смерти мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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