В Заречном 18-летний водитель попал в серьезное ДТП

Во вторник, 29 августа, в Заречном случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, около 11:10 на улице Литке у дома № 45 столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai.
Последствия столкновения попали на видео. Судя по всему, удар пришелся в левый бок иномарки, у «четырнадцатой» покорежена передняя часть.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, за рулем отечественного автомобиля был юноша 2005 года рождения, Hyundai управлял 33-летний автомобилист.
Травмы в аварии получил водитель иномарки. Медики доставили его в больницу.
Сейчас по факту случившегося проводят проверку.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀