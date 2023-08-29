В Заречном 18-летний водитель попал в серьезное ДТП

29.08.2023 | 15:03

Во вторник, 29 августа, в Заречном случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, около 11:10 на улице Литке у дома № 45 столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai.

Последствия столкновения попали на видео. Судя по всему, удар пришелся в левый бок иномарки, у «четырнадцатой» покорежена передняя часть.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, за рулем отечественного автомобиля был юноша 2005 года рождения, Hyundai управлял 33-летний автомобилист.

Травмы в аварии получил водитель иномарки. Медики доставили его в больницу.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку.