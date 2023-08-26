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Происшествия

В Пензе из «Коллажа» эвакуировали посетителей

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В субботу, 26 августа, из пензенского торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» эвакуировали посетителей.

Информация опубликована в социальных сетях.

«Сегодня в ТРК «Коллаж» в 15:40 произошла эвакуация по неизвестным причинам. Все люди столпились у входа. Большая часть покинула территорию», — сообщает автор поста.

На выложенных фото видно, что люди покидают здание, однако никаких автомобилей и сотрудников экстренных служб не видно.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», сведения о каких-либо ЧП в правоохранительные органы не поступали.

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Источник — фото vk.com/penzanovosti
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