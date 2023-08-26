В Пензе из «Коллажа» эвакуировали посетителей

26.08.2023 | 17:10

В субботу, 26 августа, из пензенского торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» эвакуировали посетителей.

Информация опубликована в социальных сетях.

«Сегодня в ТРК «Коллаж» в 15:40 произошла эвакуация по неизвестным причинам. Все люди столпились у входа. Большая часть покинула территорию», — сообщает автор поста.

На выложенных фото видно, что люди покидают здание, однако никаких автомобилей и сотрудников экстренных служб не видно.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», сведения о каких-либо ЧП в правоохранительные органы не поступали.