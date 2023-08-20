В Пензе неадекватный постоялец переполошил персонал гостиницы

У 33-летнего гражданина, заселившегося в гостиницу в Ленинском районе Пензы, возникли проблемы при выезде из номера.
Инцидент произошел около 17:00 в субботу, 19 августа.
Мужчина услышал сумму, которую ему предстоит заплатить за проживание, и устроил скандал.
Постоялец разразился нецензурной бранью в адрес сотрудников гостиницы и напугал их своим неадекватным поведением. За номер он платить отказался, заявив, что денег у него нет.
Работники нажали тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы. Опросив очевидцев, они задержали буйного мужчину.
«За неоплату счета гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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