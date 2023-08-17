В Пензе расследуют обстоятельства ЧП на станции Пенза-III

Поздним вечером в среду, 16 августа, на станции Пенза-III случилась железнодорожная авария. О ее обстоятельствах рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
Около 21:30 машинист локомотива проехал на запрещающий сигнал светофора, и транспорт врезался в тупиковую призму.
Схода локомотива с рельс не зафиксировано. В ЧП никто не пострадал, задержек движения других поездов не было.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются следователи.
«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.
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