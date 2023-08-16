В Башмакове травмированному ребенку помогли сотрудники ГИБДД

16.08.2023 | 20:58

В поселке Башмаково 3-летняя девочка играла на детской площадке, оступилась, упала и повредила ногу. Малышке потребовалась срочная помощь медиков.

Мать пострадавшей обратилась к сотрудникам ГИБДД, которые несли службу на улице Советской. Она объяснила, что ребенок сильно плачет и не может сам передвигаться.

«Своего транспорта семья не имеет, поэтому оперативно добраться до медучреждения не представлялось возможным», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Правоохранители поспешили на помощь. Старший лейтенант полиции Дмитрий Никитин и стажер по должности инспектора ДПС Илья Кочегаров помогли матери и девочке сесть в патрульный автомобиль и довезли до медучреждения.

Они проводили их в приемное отделение и передали медикам.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции девочке своевременно была оказана врачебная помощь. Женщина поблагодарила автоинспекторов за отзывчивость и неравнодушие», - добавили в УГИБДД.