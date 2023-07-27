В Пензе пропал пожилой мужчина в зеленой бейсболке

В Пензе пропал 83-летний Анатолий Васильевич Мерлеев. 26 июля он вышел из дома и не вернулся.
Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Анатолий Васильевич имеет рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза. Он лысый.
На нем были надеты бежевая футбоблка, синие спортивные штаны, черные калоши, зеленая бейсболка.
Пожилой мужчина дезориентирован. В его поисках требуется помощь добровольцев.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анатолия Мерлеева, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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