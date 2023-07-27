В Пензе пропал пожилой мужчина в зеленой бейсболке

27.07.2023 | 08:03

В Пензе пропал 83-летний Анатолий Васильевич Мерлеев. 26 июля он вышел из дома и не вернулся.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Анатолий Васильевич имеет рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза. Он лысый.

На нем были надеты бежевая футбоблка, синие спортивные штаны, черные калоши, зеленая бейсболка.

Пожилой мужчина дезориентирован. В его поисках требуется помощь добровольцев.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анатолия Мерлеева, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.