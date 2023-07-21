В Бессоновке пропала дезориентированная пенсионерка

В селе Бессоновка пропала 69-летняя Надежда Сергеевна Аксенова (Кадерова). В четверг, 20 июля, она ушла из дома в неизвестном направлении.
Ориентировка на сельчанку размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Надежда Аксенова имеет рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.
Женщина была одета предположительно в серую безрукавку, светло-фиолетовую водолазку, синие штаны, серые полуботинки.
Пенсионерка дезориентирована, в ее поисках просят помочь добровольцев.
Всех, кто знает что-либо о судьбе Надежды Сергеевны, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
UPD. В пятницу, 21 июля, стало известно, что поиски сельчанки завершены. «Аксенова (Кадерова) Надежда Сергеевна найдена, жива!» - появилась запись на странице отряда около 9:30.
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