В Бессоновке пропала дезориентированная пенсионерка

21.07.2023 | 08:27

В селе Бессоновка пропала 69-летняя Надежда Сергеевна Аксенова (Кадерова). В четверг, 20 июля, она ушла из дома в неизвестном направлении.

Ориентировка на сельчанку размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Надежда Аксенова имеет рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

Женщина была одета предположительно в серую безрукавку, светло-фиолетовую водолазку, синие штаны, серые полуботинки.

Пенсионерка дезориентирована, в ее поисках просят помочь добровольцев.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Надежды Сергеевны, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

UPD. В пятницу, 21 июля, стало известно, что поиски сельчанки завершены. «Аксенова (Кадерова) Надежда Сергеевна найдена, жива!» - появилась запись на странице отряда около 9:30.