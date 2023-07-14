В Засечном дверная ручка застряла в тканях руки женщины

14.07.2023 | 11:53

В ночь на пятницу, 14 июля, в селе Засечном Пензенского района случилось ЧП, на которое выезжали спасатели.

Сигнал о нем поступил в 0:20.

Женщина, проживающая в доме на улице Лунной, упала около двери в квартиру и серьезно поранила ладонь об ручку.

«Спасатели, прибыв по указанному адресу, демонтировали элемент дверной ручки, застрявшей в тканях руки женщины», - сообщили в ППСЦ.

Пострадавшей помогли добраться до автомобиля скорой помощи.