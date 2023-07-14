В Засечном дверная ручка застряла в тканях руки женщины

В ночь на пятницу, 14 июля, в селе Засечном Пензенского района случилось ЧП, на которое выезжали спасатели.
Сигнал о нем поступил в 0:20.
Женщина, проживающая в доме на улице Лунной, упала около двери в квартиру и серьезно поранила ладонь об ручку.
«Спасатели, прибыв по указанному адресу, демонтировали элемент дверной ручки, застрявшей в тканях руки женщины», - сообщили в ППСЦ.
Пострадавшей помогли добраться до автомобиля скорой помощи.
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