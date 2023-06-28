Названа причина гибели подростка на Русеевском пляже в Пензе

28.06.2023 | 17:52

В Пензе 16-летний студент колледжа скончался на Русеевском пляже. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ» из собственного источника, юноша погиб вследствие асфиксии содержимым желудка.

Трагедия произошла в ночь на 11 июня. Молодой человек в компании друзей пил пиво, после чего умер.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В июне в Пензенской области зарегистрировали несколько случаев отравления молодых жителей алкоголем. Так, после употребления суррогатного сидра пострадали три девушки, одна из них (17 лет) скончалась.

23 июня отравились двое 18-летних парней, которые купили спиртное на розлив. В напитке обнаружили метанол.