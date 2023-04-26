Сетевое издание|18+|Среда|26 апр 2023|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензе полицейские помогли проглотившему монету ребенку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить маленького пензенца, нуждавшегося в помощи, до учреждения здравоохранения.

Вечером в понедельник, 24 апреля, инспекторы ДПС несли службу на 8-м километрое дороги Ленинский лесхоз - Богословка. К ним подъехал Kia Rio. Водитель рассказал, что в салоне находится ребенок, который проглотил монетку, и его нужно срочно показать медикам.

«Автоинспекторы приняли решение сопроводить семью до медицинского учреждения. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские оперативно доставили родителей мальчика до медицинского учреждения. Ребенок был передан врачам. Позже родители мальчика поблагодарили автоинспекторов», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На следующий день в группе автомобилистов «Сова Пенза авто» было размещено обращение отца ребенка. Он благодарит инспекторов, которые помогли доставить мальчика в детскую областную больницу на улице Бекешской.

По его словам, ребенку была оказана неотложная помощь, он в порядке.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото гибдд.рф/r/58
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте