В Пензе полицейские помогли проглотившему монету ребенку

26.04.2023 | 12:51

Сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить маленького пензенца, нуждавшегося в помощи, до учреждения здравоохранения.

Вечером в понедельник, 24 апреля, инспекторы ДПС несли службу на 8-м километрое дороги Ленинский лесхоз - Богословка. К ним подъехал Kia Rio. Водитель рассказал, что в салоне находится ребенок, который проглотил монетку, и его нужно срочно показать медикам.

«Автоинспекторы приняли решение сопроводить семью до медицинского учреждения. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские оперативно доставили родителей мальчика до медицинского учреждения. Ребенок был передан врачам. Позже родители мальчика поблагодарили автоинспекторов», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На следующий день в группе автомобилистов «Сова Пенза авто» было размещено обращение отца ребенка. Он благодарит инспекторов, которые помогли доставить мальчика в детскую областную больницу на улице Бекешской.

По его словам, ребенку была оказана неотложная помощь, он в порядке.