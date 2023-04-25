Соцсети: в Пензе неизвестный открыл стрельбу по людям

25.04.2023 | 09:00

Вечером в понедельник, 24 апреля, в Пензе раздались звуки выстрелов. Видеозапись происходившего появилась в группе «Пенза новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В районе ул. Минской, 19, идет стрельба. Неизвестные стреляют из дома по людям!» - предупредил автор.

На кадрах запечатлен темный двор и слышны звуки выстрелов.

«Короче, стрельба идет. Не поймем откуда, из каких окон. Пока тишина. Все вон оттуда. В женщину уже попали, в мужчину одного. Вот, продолжается стрельба. Где-то вон там, в проулке», - комментирует мужской голос за кадром.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщили следующее: «Заявлений о случившемся не поступало. По факту публикации проводится проверка».