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Происшествия

На территорию Сосновоборского района упал зонд

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Утром пятницы, 21 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступила тревожная информация из Сосновоборского районе.

«В поле была найдена коробка с надписью «Радий». Место исследуется правоохранительными органами», - сообщили очевидцы.

Источник PenzaInform.ru подтвердил информацию. Как только поступил сигнал о необычной находке, на место выехали специалисты различных служб.

Оказалось, что в поле упал радиозонд, а «Радий» - это название завода-изготовителя.

Радиозонд - это прибор, измеряющий давление, температуру и влажность воздуха и передающий по радио на Землю значения этих метеорологических элементов с разных высот во время подъема в атмосфере.

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