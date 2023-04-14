В Пензенском районе столкнулись Chevrolet и КамАЗ, ранены женщины

14.04.2023 | 11:10

В четверг, 13 апреля, в Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

В 10:20 на 414-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов, у села Васильевка, столкнулись Chevrolet Aveo и КамАЗ. Легковым автомобилем управляла 35-летняя женщина, грузовиком - 41-летний шофер.

Удар был настолько силен, что иномарка практически лишилась капота, а левое переднее колесо почти отвалилось.

Сообщение об аварии из центра обработки экстренных вызовов системы 112 поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр. Его сотрудники оперативно прибыли на место. Как выяснилось, пострадавших уже извлекли из салона очевидцы случившегося.

«Спасатели провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

К месту столкновения также прибыла бригада скорой помощи. Автолюбительницу и 52-летнюю женщину, находившуюся в салоне иномарки, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Еще одну пассажирку, 71-летнюю, медики осмотрели и после оказания помощи отпустили.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области добавили, что причины и обстоятельства дорожного инцидента устанавливают сотрудники полиции.