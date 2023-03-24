Сетевое издание|18+|Пятница|24 мар 2023|12:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Засечном Chevrolet перевернулся после столкновения с «Грантой»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером четверга, 23 марта, в Пензенском районе случилось серьезное ДТП, участником которого стали два транспортных средства.

Фото с места происшествия появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». «Авария в с. Засечном. Увезла реанимация», - написал автор.

На фотографиях запечатлены поврежденные автомобили. Один развернулся поперек проезжей части и попал задними колесами в кювет. Другая машина перевернулась на крышу.

Подробности происшествия раскрыли в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 21:40 у дома № 129а на улице Шоссейной в Засечном столкнулись Chevrolet, которым управлял 44-летний мужчина, и «Лада-Гранта», за рулем которой находилась 37-летняя женщина. После столкновения Chevrolet опрокинулся на проезжей части.

«Водитель Chevrolet получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. 37-летний пассажир автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1978 года рождения, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте