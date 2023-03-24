В Засечном Chevrolet перевернулся после столкновения с «Грантой»

24.03.2023 | 10:53

Вечером четверга, 23 марта, в Пензенском районе случилось серьезное ДТП, участником которого стали два транспортных средства.

Фото с места происшествия появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». «Авария в с. Засечном. Увезла реанимация», - написал автор.

На фотографиях запечатлены поврежденные автомобили. Один развернулся поперек проезжей части и попал задними колесами в кювет. Другая машина перевернулась на крышу.

Подробности происшествия раскрыли в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 21:40 у дома № 129а на улице Шоссейной в Засечном столкнулись Chevrolet, которым управлял 44-летний мужчина, и «Лада-Гранта», за рулем которой находилась 37-летняя женщина. После столкновения Chevrolet опрокинулся на проезжей части.

«Водитель Chevrolet получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. 37-летний пассажир автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1978 года рождения, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.