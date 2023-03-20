В Шемышейском районе утонули двое мужчин

20.03.2023 | 14:46

В воскресенье, 19 марта, в Шемышейском районе произошел несчастный случай с двумя жителями области. Они попали в воду и погибли.

Как сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сигнал о ЧП полиция получила в 19:10.

«На водной глади реки Усть-Узы обнаружены тела двух мужчин 1973 и 1978 года рождения», - уточнили в полиции.

В региональном ГУ МЧС России напомнили, что с 15 марта выход на лед запрещен. Покров на водоемах уже не способен выдержать вес человека.

«Прочностные характеристики существенно снижаются, и лед, который выдержал вас утром, в обед может провалиться под вами. В ледяной воде человек может продержаться до 10 минут, после чего начинается гипотермия», - предупредили спасатели.

Сейчас сотрудники МЧС проводят рейды на водоемах. Так, инспекторы проверили места рыбалки в Пензе. На Суре в районе ГПЗ на льду находились около 10 человек. Со всеми провели профилактические беседы.