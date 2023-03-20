В Колышлейском районе пропал мужчина, одетый во все черное

20.03.2023 | 08:49

Волонтеры и родственники разыскивают 44-летнего жителя села Трескино Колышлейского района Андрея Викторовича Маркелова. Мужчина ушел из дома 13 марта и до сих пор о его местонахождении нет сведений.

Ориентировка на сельчанина появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 19 марта.

Рост пропавшего 175 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины темные короткие волосы, голубые глаза.

В день исчезновения на нем были черная куртка, черные штаны, черные резиновые сапоги, черная шапка.

Все, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Маркелова, могут обратиться на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 или 112.