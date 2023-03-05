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Скончалась заведующая кафедрой журналистики Екатерина Рева

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В воскресенье, 5 марта, на 40-м году жизни скончалась доктор филологических наук, заведующая кафедрой «Журналистика» ПГУ Екатерина Константиновна Рева.

По информации сетевого издания «ПензаИнформ», она умерла в результате тяжелой болезни.

«Добрая, отзывчивая, невероятно душевная. Настоящий друг для всех коллег и студентов. Невосполнимая утрата, которую трудно осознать и принять... Светлая память и глубочайшие соболезнования родным и близким!» - сообщается в некрологе, размещенном на странице историко-филологического факультета в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание состоится 7 марта с 11:00 до 12:00 в актовом зале учебного корпуса № 11 педагогического института имени В. Г. Белинского (улица Лермонтова, 37).

Екатерина Рева окончила факультет русского языка и литературы Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского по специальности «журналистика» в 2006 году, получила диплом с отличием. Она стажировалась в ГТРК «Россия - Пенза» («9 канал»), была одной из ведущих молодежной радиопрограммы «Твоя волна».

Екатерина Константиновна участвовала во многих международных и всероссийских научных конференциях, являлась членом международной ассоциации медиаисследователей. Будущим журналистам она преподавала такие дисциплины, как «Социальная журналистика», «Современные зарубежные СМИ», «Система СМИ» и другие.

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