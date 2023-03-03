Трассу М-5 в Пензе перекрыли из-за ДТП

03.03.2023 | 15:33

На участке трассы М-5 в Пензенской области временно ограничено движение. Об этом сообщила порталу PenzaInform.ru специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Движение перекрыто в сторону Москвы на 649-м километре федеральной дороги с 14:50 пятницы, 3 марта.

Причина ограничения - ДТП с участием фуры и «Газели».

Очевидец, проезжавший по трассе сразу после аварии, прислал в редакцию кадры с места. На них запечатлены последствия ДТП. Груз из обеих машин разбросало по дороге.

На месте работают сотрудники ГИБДД - они обеспечивают безопасность движения. Водители решили оформить его самостоятельно (в результате аварии никто не пострадал).