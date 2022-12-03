Происшествия

В Пензе «мост Винни-Пуха» поймал в ловушку очередной грузовик

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В субботу, 3 декабря, в Пензе в очередной раз произошел инцидент при выезде с улице Ладожской на Бугровку. Под мостом, где идет поток транспорта, застрял грузовой автомобиль.

Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

На них видно, что от удара о бетонный потолок кузов машины сплющило и опрокинуло назад, на проезжую часть высыпалось содержимое.

Место, где попал в ДТП грузовик, горожане давно назвали «мостом Винни-Пуха»: крупногабаритный транспорт нередко оказывается в положении медвежонка Винни, застрявшего в норе своего друга Кролика.

Еще одним опасным для грузового транспорта местом является «мост Дураков» - проезд под железнодорожным полотном от Бакунинского моста и улицы Ерик к Горбатову переулку.

Однако его планируется расширить. Во время реконструкции развязки движение автомобилей по Бакунинскому мосту придется перекрывать, иначе обеспечить проведение работ будет невозможно. Что касается «моста Винни-Пуха», то о его реконструкции речи не идет.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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