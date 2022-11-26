Происшествия

На Западной Поляне почти 100 домов остались без воды

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На улице Мира дорога сузилась в два раза. Автолюбители старались уступать друг другу либо разъехаться на минимальной скорости.

Водителям доставила неудобства серьезная коммунальная авария. Прямо под проезжей частью на глубине 2,5 метра треснула чугунная труба с холодной водой.

На место прибыли коммунальные работники.

«В настоящее время организована работа по устранению аварии. Отключено 25 многоквартирных домов (улицы Ленинградская, Захарова, Мира) и 70 домов частного сектора (Горный проезд, 2-й Горный проезд). Аварийные работы будут продолжаться до устранения», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

Пензенцы с бутылями в руках отправились за водой. Без необходимого ресурса в выходной день остались тысячи человек.

«Одно дело - когда заранее предупреждают, можно сделать запас. А когда аварийная ситуация - это гораздо хуже. Водой не запасся, даже умыться - приходится пользоваться питьевой», - отметил житель Пензы Григорий Канаев.

«Если аварийные работы превышают 4 часа, будет организован подвоз технической воды во дворы многоквартирных домов и в частный сектор - на центральные улицы. Если отключение затронуло школы и садики, объекты социального быта, то подвоз воды будет организован сразу после отключения», - пояснил Руслан Тинчурин.

Диаметр трубы, которая переломилась на улице Мира, - 150 миллиметров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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