Стали известны подробности серьезного пожара в Золотаревке

14.10.2022 | 20:29

На Садовой улице в Золотаревке Пензенского района загорелся дом. Его хозяин, мужчина пенсионного возраста, в момент ЧП был во дворе - топил баню. Именно с нее, по словам очевидцев, и перекинулось пламя на жилое строение. Самостоятельно справиться с огнем владелец не смог, соседи вызвали помощь.

«Первой на место пожара прибыла добровольная команда поселка Золотаревка. Было установлено, что открытым огнем горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров, а также частный жилой дом общей площадью 64 квадратных метра», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Крышу уничтожил огонь, пострадали и некоторые помещения внутри жилища. В причинах произошедшего разбираются дознаватели.