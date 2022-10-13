На повороте в поселок Монтажный опрокинулась автоцистерна

13.10.2022 | 11:47

В четверг, 13 октября, на повороте в пензенский поселок Монтажный столкнулись грузовые автомобили. Один из них из-за удара опрокинулся.

Кадрами последствий аварии поделились участники группы автомобилистов «Сова Пенза авто». По словам свидетелей, ДТП случилось около 10:00.

После столкновения грузовик одного из участников аварии остался стоять посередине дороги, на двойной сплошной линии, у него разбита передняя часть. Автомобиль другого (автоцистерна) лег на бок на обочине.

Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», с 10:05 на участке трассы М5, где случилось ДТП, организовали реверсивное движение, его регулировали сотрудники ГИБДД и подрядная организация.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал.