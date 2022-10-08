В Воскресеновке простились с земляком, погибшим в спецоперации

08.10.2022 | 15:41

В субботу, 8 октября, жители села Воскресеновка Пензенского района проводили в путь 28-летнего односельчанина Дмитрия Осипкина, погибшего во время проведения спецоперации на Украине.

Трагическая новость появилась в группе «Подслушано Воскресеновка» в соцсети «ВКонтакте». Редакции портала PenzaInform.ru информацию подтвердили в школе, выпускником которой был боец.

Дмитрий Осипкин служил по контракту, погиб 28 сентября. У него остались жена и сын.

Также известно, что в июле погиб 33-летний родственник Дмитрия, житель Воскресеновки, проходивший службу по контракту.

Дмитрия Осипкина отпели в храме села Большая Валяевка, с ним простились у памятника во дворе воскресеновской школы и проводили на кладбище в родном селе.