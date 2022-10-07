Под Пензой спасатели извлекли водителя из искореженной машины

07.10.2022 | 12:49

В четверг, 6 октября, в районе села Лебедевка Пензенского района случилось ДТП, в котором серьезно пострадал человек. Для того чтобы извлечь его из-за руля, пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, в 14:00 на 2-м километре дороги Пенза - Кондоль столкнулись «Лада-Приора» с 44-летним водителем и грузовая «Газель», которой управлял 50-летний шофер.

Столкновение прошло по касательной. После этого «Приора» слетела в кювет и врезалась в дерево. Водителя, получившего многочисленные травмы, зажало в машине.

Сообщение поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр в 14:11. Специалисты оперативно прибыли на место аварии.

«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, извлекли его из автомобиля и передали врачам скорой помощи», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают специалисты.