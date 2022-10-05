Жительница Пензы сломала ногу из-за бродячих собак

Жительница Пензы пострадала из-за бродячих собак. Об инциденте, произошедшем в микрорайоне Заря, рассказали в местном сообществе во «ВКонтакте».
«Около «Магнита» женщину сегодня с ног сбили две здоровых собаки. Бедняжка встать не могла, сломала ногу. Вызвали скорую, женщина в больнице», - рассказала интернет-пользовательница.
По ее словам, одно из виновных в происшествии животных было белым, второе черным.
«Будьте осторожны!» - посоветовала женщина другим жителям микрорайона.
В августе женщина из Зари рассказала о нападении на ребенка. «С недавних пор дети из частного сектора, чтобы попасть на остановку и поехать в школу и на доп. занятия, должны преодолеть свору собак в количестве 13 голов. Вчера уже одна напала на ребенка», - написала женщина.
По ее словам, она направляла обращения чиновникам - на сайте регионального правительства и в МУП по очистке города, - но животных никто не отловил.
За прошедшее время решить проблему бродячих животных не удалось.
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