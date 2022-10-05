Пензенец на большегрузе задавил пешехода в соседнем регионе

Во вторник, 4 октября, пензенец совершил смертельное ДТП в Шиловском районе Рязанской области.
Трагедия произолша около 4:10 на 286-м километре автодороги М5 «Урал».
«По предварительным данным, 56-летний житель Пензенской области, управляя грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, совершил наезд на неустановленного мужчину», - сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливают специалисты.
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