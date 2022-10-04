Момент ДТП на улице Стасова попал на видео

04.10.2022 | 19:24

Видеорегистратор, установленный в автомобиле жителя Пензы, снял момент ДТП на улице Стасова. Запись выложили в городском водительском телеграм-сообществе вечером во вторник, 4 октября.

На видео запечатлено, как Kia выехала на газон и врезалась в столб, после чего он упал на транспортное средство.

Ранее сообщалось, что авария произошла около 15:40 у дома № 14 на улице Стасова. 77-летний мужчина за рулем Kia Sportage наехал на световую опору.

«Бригада скорой помощи осмотрела водителя на месте ДТП и отпустила. Проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Повезло деду, что машина подпрыгнула и ударилась о столб почти днищем двигателя. Если бы ровно в столб въехал, то не выжил бы на такой скорости», - поделился мнением один из интернет-пользователей.