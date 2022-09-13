В Чемодановке похоронили погибшего на Украине военнослужащего

В Чемодановке в понедельник, 12 сентября, состоялись похороны участника спецоперации на Украине 24-летнего Артема Сарайкина.
У мужчины было офицерское звание, он погиб в боях под Николаевом.
Смерть военнослужащего сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в администрации школы в Чемодановке, которую он окончил.
«С первых дней он находился на спецоперации, созванивались мы крайний раз в мае месяце», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» друг погибшего Вячеслав Старшев.
По его словам, Артем Сарайкин в 2021 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
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