В Чемодановке похоронили погибшего на Украине военнослужащего

13.09.2022 | 10:47

В Чемодановке в понедельник, 12 сентября, состоялись похороны участника спецоперации на Украине 24-летнего Артема Сарайкина.

У мужчины было офицерское звание, он погиб в боях под Николаевом.

Смерть военнослужащего сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в администрации школы в Чемодановке, которую он окончил.

«С первых дней он находился на спецоперации, созванивались мы крайний раз в мае месяце», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» друг погибшего Вячеслав Старшев.

По его словам, Артем Сарайкин в 2021 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.