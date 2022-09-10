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Происшествия

В Пензе «мост Винни-Пуха» поймал очередную неосторожную жертву

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В субботу, 10 сентября, в пензенском микрорайоне Арбеково произошел инцидент: под сооружением, прозванной в народе «мостом Винни-Пуха», застряла очередная грузовая «Газель».

Фото с места происшествия опубликовано в группе социальной сети «ВКонтакте». Через этот тоннель автомобили проезжают с Ладожской улицы в район Бугровки. Автор предупредил о пробке, которая образовалась из-за неожиданного препятствия.

«Мост Винни-Пуха» периодически превращается в ловушку для грузовых машин, водители которых опрометчиво решают проскочить через узкое горлышко. Так, в мае здесь не смог проехать еще один фургон - его смяло и сплющило.

В Пензе грузовики нередко застревают в подобных местах. Самым известным местом является так называемый прокол под железнодорожным мостом между улицей Ерик и Горбатовым переулком. В народе его давно окрестили «мостом дураков». К концу года должна быть разработана документация на реконструкцию данного участка дороги.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 10 сентября, в пензенском микрорайоне Арбеково произошел инцидент: под сооружением, прозванной в народе «мостом Винни-Пуха», застряла очередная грузовая «Газель».
penzainform.ru писал(a):
В Пензе грузовики нередко застревают в подобных местах. Самым известным местом является так называемый прокол под железнодорожным мостом между улицей Ерик и Горбатовым переулком. В народе его давно окрестили «мостом дураков».
Саму Пензу давно окрестили городом Глуповым.


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