В Пензе «мост Винни-Пуха» поймал очередную неосторожную жертву

В субботу, 10 сентября, в пензенском микрорайоне Арбеково произошел инцидент: под сооружением, прозванной в народе «мостом Винни-Пуха», застряла очередная грузовая «Газель».
Фото с места происшествия опубликовано в группе социальной сети «ВКонтакте». Через этот тоннель автомобили проезжают с Ладожской улицы в район Бугровки. Автор предупредил о пробке, которая образовалась из-за неожиданного препятствия.
«Мост Винни-Пуха» периодически превращается в ловушку для грузовых машин, водители которых опрометчиво решают проскочить через узкое горлышко. Так, в мае здесь не смог проехать еще один фургон - его смяло и сплющило.
В Пензе грузовики нередко застревают в подобных местах. Самым известным местом является так называемый прокол под железнодорожным мостом между улицей Ерик и Горбатовым переулком. В народе его давно окрестили «мостом дураков». К концу года должна быть разработана документация на реконструкцию данного участка дороги.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Саму Пензу давно окрестили городом Глуповым.