В Пензе «мост Винни-Пуха» поймал очередную неосторожную жертву

10.09.2022 | 13:46

В субботу, 10 сентября, в пензенском микрорайоне Арбеково произошел инцидент: под сооружением, прозванной в народе «мостом Винни-Пуха», застряла очередная грузовая «Газель».

Фото с места происшествия опубликовано в группе социальной сети «ВКонтакте». Через этот тоннель автомобили проезжают с Ладожской улицы в район Бугровки. Автор предупредил о пробке, которая образовалась из-за неожиданного препятствия.

«Мост Винни-Пуха» периодически превращается в ловушку для грузовых машин, водители которых опрометчиво решают проскочить через узкое горлышко. Так, в мае здесь не смог проехать еще один фургон - его смяло и сплющило.

В Пензе грузовики нередко застревают в подобных местах. Самым известным местом является так называемый прокол под железнодорожным мостом между улицей Ерик и Горбатовым переулком. В народе его давно окрестили «мостом дураков». К концу года должна быть разработана документация на реконструкцию данного участка дороги.