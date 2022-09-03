В Городищенском районе 9 человек тушили крышу фермы

03.09.2022 | 12:56

В пятницу, 2 сентября, в селе Вышелей Городищенского района случился пожар на ферме.

Как сообщается в группе «Подслушано в Городище», тревожный сигнал поступил дежурному оперативному диспетчеру в 12:42.

На место происшествия выехали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, подразделение ПСЧ-25, спасательная служба сел Верхний Шкафт, Юлово, Кардаво, сотрудники полиции, скорой помощи, электроснабжающей и газоснабжающей организаций.

Горела кровля кирпичного строения на площади 12 кв. м. Причину пожара устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области добавили, что пламя тушили 9 человек, прибывшие на 4 спецавтомобилях. Погибших и пострадавших нет.