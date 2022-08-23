Соцсети: бетономешалка протаранила внедорожник

23.08.2022 | 17:38

Во вторник, 23 августа, в селе Засечном Пензенского района произошло ДТП.

Видео с места событий размещено в группе пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что участниками столкновения стали КамАЗ и автомобиль Mitsubishi, который от удара перевернулся на бок.

В других сообществах тоже обсуждают происшествие.

«Серьезное ДТП на перекрестке Светлой и Фонтанной. Бетономешалка протаранила внедорожник. Вроде все живы», - написал один из очевидцев.

«А как тихонечко столкнулись, я живу в соседнем доме и даже не слышала», - удивилась местная жительница.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что столкнувшиеся машины получили механические повреждения, а люди в аварии не пострадали.