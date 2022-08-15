В Пензенской области пропавшую девочку искали по всему поселку

15.08.2022 | 12:15

В воскресенье, 14 августа, в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района поднялась тревога: вечером 16-летняя местная жительница не вернулась вовремя домой.

Девочка позвонила родителям в 21:00. Она находилась в пяти минутах ходьбы от дома, но ее все не было и не было. Ее сотовый телефон оказался отключен.

В 22:57 сообщение о пропаже подростка поступило оперативному дежурному Городищенского района от службы 112.

На поиски юной сельчанки вышли сотрудники полиции, работники администрации, добровольцы.

«К счастью, в 23:45 девочка вернулась домой самостоятельно», - сообщается в паблике местного сообщества.