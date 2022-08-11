В Пензе на перекрестке Ставского и Захарова опрокинулся КамАЗ

В четверг, 11 августа, на участке с оживленным дорожным движением в Пензе попал в аварию большегрузный автомобиль. Сообщение об этом появилось в соцсети «ВКонтакте».
«На перекрестке улиц Захарова и Ставского КамАЗ на боку лежит», «ДТП. Ул. Ставского (казначейство Пензенской области). Время 14:20», - сообщили очевидцы происшествия.
На опубликованых фото видно, что грузовик лежит на газоне на правом боку. Рядом стоят несколько мужчин.
На появившемся в сети чуть позже видео на месте происшествия работают сотрудники ДПС, спасатели, медики скорой помощи. Земля вокруг самосвала покрыта высыпавшимся из кузова песком.
В Госавтоинспекции порталу «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.
«По предварительным данным, в 14:15 у дома № 6 на улице Ставского водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1956 года рождения, допустил опрокидывание транспортного средства», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Медики осмотрели водителя на месте происшествия и отпустили.
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грузолеты опасность огромная, обычно за их рулями антоны сидят