Происшествия

В Пензе на перекрестке Ставского и Захарова опрокинулся КамАЗ

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В четверг, 11 августа, на участке с оживленным дорожным движением в Пензе попал в аварию большегрузный автомобиль. Сообщение об этом появилось в соцсети «ВКонтакте».

«На перекрестке улиц Захарова и Ставского КамАЗ на боку лежит», «ДТП. Ул. Ставского (казначейство Пензенской области). Время 14:20», - сообщили очевидцы происшествия.

На опубликованых фото видно, что грузовик лежит на газоне на правом боку. Рядом стоят несколько мужчин.

На появившемся в сети чуть позже видео на месте происшествия работают сотрудники ДПС, спасатели, медики скорой помощи. Земля вокруг самосвала покрыта высыпавшимся из кузова песком.

В Госавтоинспекции порталу «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, в 14:15 у дома № 6 на улице Ставского водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1956 года рождения, допустил опрокидывание транспортного средства», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Медики осмотрели водителя на месте происшествия и отпустили.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

грузолеты опасность огромная, обычно за их рулями антоны сидят

Гость||

Быстро поехал - вот и результат

Гость||

стояли на светофоре. камаз сверху объехал нас по встречке, чудом никого не было. И пошел вниз, думали в дом въедет. Сумел вырулить, но груженый, поэтому завалился на бок. Тормоза отказали.

Гость||

Быват

Гость||

Всех объехал,никого не задел.Аккуратно положил.Профи.

Гость||

Гость писал(a):

стояли на светофоре. камаз сверху объехал нас по встречке
а куда было этому чудаку с первой м спешить? песочек свой довезти скорее, а о людях идиот не подумал, херне бы с этим песком и всеми их грузиками

Гость||

А мог бы еще парочку жопоносников на переходах прихлопнуть. Они бы опять воняли что он их должен был пропустить.

Имя: Гость
Комментарий:

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