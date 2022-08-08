Происшествия

На севере Пензы потушили пожар в здании оптовой базы

Печать
Telegram

В ночь на понедельник, 8 августа, в Пензе произошел крупный пожар. По словам очевидцев, загорелась оптовая база в микрорайоне Север.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о ЧП по адресу улица Аустрина, 141, поступил в 0:51. Горело кирпичное одноэтажное здание, огнем было охвачено 600 кв. м площади.

В тушении участвовали 36 сотрудников ГУ МЧС и 10 спецавтомобилей.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Что могло стать причиной пожара, не сообщается.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 
Гость||

Зачем тушили?

Надо было вокруг крестный хоровод водить, с иконцей неопаоимая купина

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что могло стать причиной пожара, не сообщается.
Поджог однозначно. Местным сетевикам она была как бельмо на глазу. Цены там на все были на порядок ниже

Гость||

Одна пьянь в комментариях с утряни, почитать нечево

Гость||

Цены там на все были на порядок ниже

Ха ха ха,покупали колбасу в Магните не распродаже и продавали

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте