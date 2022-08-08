На севере Пензы потушили пожар в здании оптовой базы

08.08.2022 | 08:10

В ночь на понедельник, 8 августа, в Пензе произошел крупный пожар. По словам очевидцев, загорелась оптовая база в микрорайоне Север.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о ЧП по адресу улица Аустрина, 141, поступил в 0:51. Горело кирпичное одноэтажное здание, огнем было охвачено 600 кв. м площади.

В тушении участвовали 36 сотрудников ГУ МЧС и 10 спецавтомобилей.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Что могло стать причиной пожара, не сообщается.