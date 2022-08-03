В гаражах на улице Кижеватова в Пензе нашли гранату

В среду, 3 августа, на улице Кижеватова в Пензе прохожие обнаружили среди гаражей предмет, похожий на гранату. О находке они сообщили правоохранителям.
На место выехали экстренные службы.
По информации, имеющейся у сетевого издания «ПензаИнформ», специалисты осмотрели подозрительный предмет. Им оказалась учебная граната, не представляющая опасности для людей.
Жители Пензы нередко находят боеприпасы. В основном это происходит в лесополосах. 23 июня горожанин обнаружил подозрительный предмет на огороде на улице Кривозерье.
Специалисты ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии осмотрели находку и пришли к выводу, что это корпус от мины ТМ-6, не содержащий взрывчатого вещества.
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Опять на Кижеватове всякие беды.