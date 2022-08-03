Происшествия

В гаражах на улице Кижеватова в Пензе нашли гранату

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В среду, 3 августа, на улице Кижеватова в Пензе прохожие обнаружили среди гаражей предмет, похожий на гранату. О находке они сообщили правоохранителям.

На место выехали экстренные службы.

По информации, имеющейся у сетевого издания «ПензаИнформ», специалисты осмотрели подозрительный предмет. Им оказалась учебная граната, не представляющая опасности для людей.

Жители Пензы нередко находят боеприпасы. В основном это происходит в лесополосах. 23 июня горожанин обнаружил подозрительный предмет на огороде на улице Кривозерье.

Специалисты ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии осмотрели находку и пришли к выводу, что это корпус от мины ТМ-6, не содержащий взрывчатого вещества.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Дмитрия Исайчева, vk.com/penza
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Гость||

Опять на Кижеватове всякие беды.

Гость||

Это вчера у толстенького пьяного полосатика граната выпала. Не доглядел.

Имя: Гость
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