В гаражах на улице Кижеватова в Пензе нашли гранату

03.08.2022 | 11:17

В среду, 3 августа, на улице Кижеватова в Пензе прохожие обнаружили среди гаражей предмет, похожий на гранату. О находке они сообщили правоохранителям.

На место выехали экстренные службы.

По информации, имеющейся у сетевого издания «ПензаИнформ», специалисты осмотрели подозрительный предмет. Им оказалась учебная граната, не представляющая опасности для людей.

Жители Пензы нередко находят боеприпасы. В основном это происходит в лесополосах. 23 июня горожанин обнаружил подозрительный предмет на огороде на улице Кривозерье.

Специалисты ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии осмотрели находку и пришли к выводу, что это корпус от мины ТМ-6, не содержащий взрывчатого вещества.