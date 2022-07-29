Происшествия

В Пензе ищут свидетелей столкновения двух самокатов на Московской

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В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортных происшествий, случившихся в центре города.

16 июля в 15:30 напротив дома № 40 на Московской улице (в районе фонтана) столкнулись два самоката. После ДТП один из участников скрылся с места, второй - несовершеннолетний - получил травмы.

19-го числа в 11:30 около дома № 3 на улице Пушкина водитель неустановленного автомобиля сбил женщину 1953 года рождения и уехал. Пенсионерка получила телесные повреждения.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-05, 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали население специалисты управления.

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Гость||

так им надо, хорошо что прохожие не пострадали а дэбилы на самокатах пусть бьются и бьются

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