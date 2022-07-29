В Пензе 12 пожарных тушили горящее масло

29.07.2022 | 09:38

Утром в пятницу, 29 июля, в Пензе случился пожар в микрорайоне Веселовка.

В 7:16 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на Подольской улице. На борьбу с огнем прибыли 12 человек личного состава на 3 спецавтомобилях.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, в ангаре загорелось техническое масло. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

«Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.